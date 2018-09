En Chine, la reconnaissance faciale pour payer l'hôtel

Le principal intérêt, c'est le gain de temps pour le voyageur. S'enregistrer ne prend plus que quelques secondes et ne nécessite l'intervention d'aucun employé.



Depuis quelques années déjà, la reconnaissance faciale séduit les acteurs de l’aérien. Cette technologie met désormais un pied dans l’industrie hôtelière.



En Chine, Shiji — fournisseur technologique spécialisé dans l’hôtellerie — et Fliggy, filiale d’Alibaba Group, ont mis au point l’un des premiers systèmes de check-in et de paiement par reconnaissance faciale pour l’hôtellerie.



Les acteurs chinois du voyage démontrent une fois de plus leur capacité à développer des solutions de paiement innovantes. Tandis que Fliggy fournit la data voyageur, Shiji se concentre sur l’intégration du système (software) et l’installation des bornes de paiement (hardware).



Déployée dans la province de Hainan, la solution permet déjà à 50 hôtels de profiter du système de paiement par reconnaissance faciale. « Le but de ce projet était de trouver des solutions pour permettre aux hôtels d’accroître la satisfaction du voyageur en réduisant les temps d’attente autant que possible.



Lorsqu’un voyageur réserve un hôtel via Fliggy, ses informations sont transmises à l’hôtel après un traitement effectué par la solution de distribution de Shiji.



Une fois arrivé à l’hôtel, le voyageur n’a plus qu’à scanner sa carte d’identité devant la borne. Le système vérifie ensuite l’identité de la personne en la comparant à celle inscrite dans le Système de Sécurité Public, avant de fournir une autorisation de crédit et produire la carte d’accès en chambre.



Entre l’arrivée du voyageur à l’hôtel et le moment où il récupère sa clé de chambre, la procédure prend 30 secondes.