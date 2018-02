En France, un trafic aérien en hausse de 6% en janvier

Le trafic aérien intérieur affiche une belle progression (+4,9%) en janvier. Toutefois, cette performance recouvre des situations très différentes La fréquentation des lignes transversales en Métropole (+11,7%) et des relations entre Métropole et Outre-Mer (+12,6%) continue d'augmenter tandis que les liaisons entre Paris et le reste de la Métropole (+0,2%) font preuve d'une moindre santé. On observe quelques exceptions au départ de la capitale comme Nice (+6,9%).



Le segment international (+6,3%) assuré depuis la Métropole connaît une nette poussée. Tendanciel explique : " À l’instar de la tendance dessinée en 2017, l’Afrique reste le continent dont l'attractivité connaît le regain le plus intense (+9,5%) avec en particulier une pointe à +16,7% observée sur le Maroc. La croissance est également très vive avec l’Europe (+7,3%) où la Turquie (+24,5%) et l’Espagne (+10,9%) réalisent des performances à deux chiffres alors que le Royaume-Uni et l’Allemagne (respectivement +1,9% et +1,6%) n’engrangent que de modestes gains. L’Asie progresse de +4,0% notamment grâce à un pic observé sur sa principale destination (Émirats Arabes Unis +10,4%). L’Amérique est la région à connaître la hausse la plus modérée (+2,1%) avec cependant un retournement de tendance nettement confirmé sur le Brésil (+9,1%)" .



Aéroports : les différentes sont plus fortes

Les contrastes se renforcent en janvier entre les dix premiers aéroports français. Nantes (+17,2%), Nice (+12,8%) et Bâle-Mulhouse (+10,9%) constituent le podium du mois. Lyon (+6,9%) et Toulouse (+8,6%) enregistrent également une hausse au-dessus de la moyenne.



Les autres plates-formes affichent des croissances plus modérées mais honorables : CDG (+4,9%), Marseille (+4,8%), Orly (+3,8%) et Bordeaux (+3,4%). De son côté, Beauvais (-2,9%) enregistre une nouvelle fois un repli, "mais toutefois à un rythme qui s'atténue" , ajoute le rapport TendanCiel.



La ponctualité s'améliore en janvier

Les indicateurs relatifs à la ponctualité des vols au départ connaissent se sont sensiblement améliorés en ce début d'année "alors que janvier constitue traditionnellement une période des plus critiques de l'année en ce domaine" . Le taux des vols retardés de plus d'un quart d'heure s’établit à 24,1%, soit une baisse de 3,1 points. Le retard moyen (tous vols confondus) est de 13,2 minutes, soit 2,0 minutes de moins qu’en janvier 2017.