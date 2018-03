En Inde, les voyageurs d’affaires veulent une baisse des frais d’annulation

Selon un sondage réalisé par LocalCircles, la principale plateforme communautaire de médias sociaux, la plupart des consommateurs en Inde (47%) veulent que les frais d'annulation de vols aériens soient limités à 20 % du prix du billet d'avion. 26 % des personnes interrogées ont déclaré qu'ils devraient représenter au maximum 30 % du prix du billet d'avion. Plus de 67% demandent que les billets « non remboursables » puissent faire l’objet d’une législation à part en cas de force majeur empêchant le voyageur de se déplacer.



Une majorité de voyageurs souhaitent qu’une règle soit établie pour les compagnies low cost qui appliquent des règles d’annulation jugées inacceptables. Une situation comparable pour d’autres pays comme la Chine et la Thaïlande qui, via des études identiques, demandent qu’une législation claire et commune à tous les transporteurs asiatiques soit mise en place.