En Norvège, une île veut supprimer... le temps

Une solution pratique pour justifier un retard lors d'un rendez-vous, un peu moins pour prendre son avion à l'heure. Sur cette petit île au nord de la Norvège, il fait jour en permanence durant l'été et nuit 24h/24 durant l'hiver.



Se libérer du temps n'aurait donc pas réellement d'impact pour ses 300 habitants et serait la meilleure façon d'être plus libres et heureux. Un habitant de l'île a donc lancé une pétition réclamant à la municipalité de supprimer le temps afin de créer une zone "sans heures". L'idée : à l'entrée du pont qui mène à l'île, les visiteurs et habitants devraient donc accepter de déposer montres et horloges (même numériques), afin de ne plus se soucier du temps. Pas certain que cela plaise aux employeurs...