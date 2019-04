En déplacement à l’étranger, pensez Ariane !

Ariane est un portail numérique qui fut lancé en 2011 par le Centre de crise et de soutien (CDCS) du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI). Il est destiné aux ressortissants français qui effectuent des déplacements professionnels ou touristiques à l'étranger d’une durée inférieure à 6 mois.Le principe est simple et le process n’est pas chronophage. Avant chaque déplacement le voyageur doit enregistrer les détails de son voyage, les lieux de passage, son numéro de téléphone portable de contact utilisé sur place, le nom de ses accompagnants éventuels.Au cours du voyage, et si la situation le justifie, il recevra par courriel ou SMS des informations et des consignes de sécurité émises par les autorités compétentes. Ajouté à cela, la personne de contact désignée pourra également être prévenue. Mieux, le voyageur sera contacté en cas de risque ou de crise dans le pays de destination et rapatrié le cas échéant,Ce fichier est un outil de réponse aux crises qui permet aux autorités de connaitre le nombre de Français de passage sur un théâtre de crise et d’agir au mieux de leurs intérêts en prévoyant les moyens adaptés à la crise et au nombre de ressortissants.Le fichier Ariane est conçu en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les données personnelles sont utilisées par le CDCS uniquement dans le cas où la stabilité du pays de destination se dégrade (problèmes géopolitiques, catastrophes naturelles, épidémies…). Les informations saisies sont détruites 30 jours après le retour déclaré.Employeurs, systématisez l’inscription de vos salariés sur ce fichier. Voyageurs, profitez de cette protection qu’offre notre Etat, une protection dont on apprécie la valeur lorsque l’on est au milieu d’une situation anormale et imprévisible. C’est plus qu’une opportunité, c’est du bon sens.Pour s’inscrire sur le fichier Ariane, cliquez ici