En escale à Istanbul, Turkish Airlines propose Touristanbul

C’est une offre que développent bon nombre de compagnies nationales. Turkish Airlines n’échappe pas à cette tendance et propose depuis 2009 un service de visite gratuit à tous les passagers voyageant avec Turkish Airlines et disposant d’une escale de 6 à 24 heures à Istanbul. Une offre peu connue et réactualisée, qui permet une meilleure approche de la culture turque.