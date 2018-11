Encore de l'or pour la politique RSE de BCD Travel

"démontrer sa transparence en tant que partenaire fournisseur, sécuriser les chaines d’approvisionnement des clients, réduire au minimum les risques juridiques et promouvoir sa marque".

BCD Travel a remporté la mention Or lors de l'évaluation d'EcoVadis qui mesure la performance des entreprises en matière de RSE. Par ailleurs, la TMC a enregistré une augmentation de 18% de sa note globale depuis sa première obtention de l’or EcoVadis en 2016.Cette distinction permet à l'agence de voyage d'affaires dePour ses évaluations, EcoVadis utilise une méthodologie qui repose sur 21 critères et 4 thèmes : environnement, conditions de travail équitables, éthique des affaires et chaîne d'approvisionnement. Les critères sont basés sur les normes internationales RSE, notamment celles du Pacte Mondial des Nations Unies, l’Organisation Internationale du Travail (OIT), Global Reporting Initiative (GRI), la norme ISO 26000, et les lignes directrices des Nations Unies concernant les Droits de l’homme et des entreprises.