Encore plus de vols entre la Corée du Sud et Singapour

La Corée du Sud et Singapour ont étendu leur accord bilatéral de vols. Il permet les liaisons directes entre Busan et la cité-Etat insulaire. Les compagnies pourront ainsi assurer jusqu'à 14 fréquences hebdomadaires sans escale entre la ville sud-coréenne portuaire et Changi Airport .



L'accord a été conclu lors de deux jours de pourparlers qui ont débuté le jeudi 2 juillet. Le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports a ajouté après cette annonce "Nous nous attendons à ce que la nouvelle route contribue à faciliter les déplacements des résidents du Sud-est et conduise à un renforcement de la coopération du gouvernement avec Singapour".