Enquête GBTA : les voyageurs d'affaires veulent des hôtels pratiques et abordables

Selon les résultats de l’étude de GBTA, la grande majorité des acheteurs et des voyageurs conviennent que des facteurs comme la proximité du lieu de travail (92 % des voyageurs, 99 % des acheteurs) et le prix (85 % des voyageurs, 94 % des acheteurs) sont importants dans le choix d'un hôtel. Cependant, les acheteurs sous-estiment peut-être l'importance de certains facteurs comme la proximité des restaurants et des divertissements (84 % des voyageurs, 68 % des acheteurs), les commentaires des voyageurs (80 % des voyageurs, 67 % des acheteurs) et les avantages des programmes de fidélisation (70 % des voyageurs, 64 % des acheteurs).





De plus, les voyageurs accordent une plus grande priorité à la personnalisation que les travel managers lorsqu'il s'agit de l'outil de réservation de leur entreprise. La moitié (50 %) des voyageurs disent préférer que leur outil de réservation en ligne offre plus d'hôtels dotés de commodités, alors que seulement 1 acheteur de voyages sur 5 (19 %) dit que c'est un besoin. Lorsqu'il s'agit de recevoir des options personnalisées concernant les surclassements et les ajouts dans le processus de réservation, 74 % des voyageurs ont indiqué que c'était important, contre seulement 62 % des acheteurs de voyages.