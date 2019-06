Enterprise Holdings s'implante en Suède

L'agence sera dédiée à une clientèle composée de particuliers et de voyageurs d'affaires. Les utilisateurs des services de location d’Enterprise, National et Alamo en Suède bénéficieront de plusieurs programmes de fidélité internationaux, comme l'adhésion au programme Enterprise Plus ainsi qu’à l'Emerald Club de National Car Rental, qui offrent tous deux des récompenses en fonction de l'utilisation.



"Notre nouvel emplacement aéroportuaire fait déjà l'objet d'une demande importante de la part de la clientèle des pays nordiques, de France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Espagne, ainsi que de l'Amérique du Nord. C'est formidable de faire partie d'un grand groupe mondialement reconnu et réputé pour son excellent rapport qualité-prix et son service client" , a déclaré Ole Grønvold, directeur général d'Enterprise en Suède.



"En tant que l’une des économies les plus solides du monde, la Suède joue un rôle essentiel dans la construction de notre réseau européen et mondial. C'est un marché en pleine croissance pour la mobilité partagée et " à la demande " , conclut Peter A Smith, Vice-Président monde de la Franchise chez Enterprise Holdings.