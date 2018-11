Enterprise Rent-A-Car roule au Vietnam

Enterprise Rent-A-Car dont l'objectif est d'étendre sa présence en Asie-Pacifique, vient de s'installer au Vietnam. Son activité sera basée Ho Chi Minh-Ville.



Le loueur de véhicules a prévu pour sa première année sur le sol vietnamien de se concentrer et développer la clientèle Corporate de son partenaire local franchisé MP Logistics. Il va également cibler les employés des grosses entreprises internationales.



MP Logistics estime que les expatriés qui vivent et travaillent à Ho Chi Minh-Ville, loueront le plus souvent un véhicule pour un à cinq ans. Ces voitures seront conduites par des chauffeurs locaux car les professionnels étrangers n'ont généralement pas l'habitude de la circulation vietnamienne.



Au fur et à mesure de sa croissance et de l'intégration des technologies de réservation, le groupe Enterprise Holdings développera son offre pour proposer de nouveaux services comme les locations avec chauffeur courte-durée ou les locations sans chauffeur. Il implantera aussi ses autres marques National Car Rental et Alamo Rent A Car