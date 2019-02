Enterprise ouvre une agence à Laval

Le loueur de voitures Enterprise poursuit son développement en France et continue d’étendre son réseau. Après 12 ouvertures d’agences en 2018, la société renforce sa présence dans les Pays de la Loire, et s’implante à Laval (Mayenne).



L’agence de Laval, située à 5 minutes de la gare et proche du centre-ville, a ouvert ses portes en février. Il s’agit de la première agence Enterprise en Mayenne et de la huitième dans les Pays de la Loire.