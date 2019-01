Enterprise part à la conquête du voyage d'affaires avec Deem

Investisseur minoritaire dans Deem depuis 2016, Enterprise Holdings passe à l'étape supérieure. Le groupe souhaite désormais racheter la plate-forme technologique de gestion des voyages qui comprend Deem Work Fource et Deem Ground Work, une suite de produits de réservation et de technologie de voyage en ligne pour les voyageurs d'affaires, les Travel Managers, les TMC et les fournisseurs.



L'acquisition devrait être conclue au cours de ce premier trimestre 2019 "dès que les conditions de clôture habituelles auront été remplies".



Deem continuera de fonctionner de façon autonome à partir de son siège social de la Silicon Valley et à offrir sa technologie de voyages d'affaires - y compris des services de transport aérien et hôtelier ainsi que des options de transport terrestre - auprès des principaux fournisseurs de voitures de location, de taxis, VTC et de services ferroviaires.



John F. Rizzo, CEO Président de Deem conservera son poste de chef de la direction, tout comme le reste de l'équipe de direction.



Enterprise Holdings précise "Au moment de l'acquisition finale, cette transaction procurerait à Deem une injection de capitaux et de ressources pour l'aider à élargir davantage sa feuille de route en matière de produits et à accélérer leur développement et amélioration". Greg Stubblefield, vice-président exécutif en charge de la stratégie pour Enterprise Holdings, ajoute "La combinaison de la propriété intellectuelle et du talent technologique de Deem représente une occasion importante pour Enterprise Holdings d'améliorer et d'élargir davantage notre portefeuille de services " .