Equip Hotel: la chambre de demain sera ultra connectée

Après une dure journée, les voyageurs voudront certainement prendre une douche. La douche Elmer est une douche à l’italienne sensorielle aromatisée, connectée et sonorisée. Elle est équipée d’un diffuseur d’huiles essentielles et de matériaux qui se transforment en enceintes. L’utilisateur peut programmer le débit de l’eau et contrôler sa consommation via l’application ou par commande vocale.