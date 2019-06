Espagne : NH Collection ouvre un hôtel à Valence

Déjà très présent à Valence, le groupe hôtelier NH ouvre un nouvel établissement dans sa catégorie Collection. L’hôtel Valencia Colón prend place dans un bâtiment "emblématique de la ville" construit dans les années 1870-1880 et qui a servi de palais avant de devenir le siège du ministère régional de l’Industrie. Dans un communiqué, le groupe indique avoir souhaité "donner une nouvelle vie au bâtiment tout en conservant son âme d’origine".



Le nouvel établissement dispose de 47 chambres, chacune possédant une décoration inspirée par une culture différente (notamment française, indienne ou anglaise). Les différents couloirs de l’hôtel sont également décorés de manière originale avec des inspirations diverses (Art déco, Année folles, club new-yorkais, maisons de campagne, décoration chinoise). L’architecte d’intérieur Lorenzo Castillo explique s’être "inspiré de multitudes d’influences pour la conception de chaque espace", avec également la volonté d’inviter les clients à passer d’époque en époque.



Un bar à cocktails et un restaurant, dont la carte est principalement composée de cuisine méditerranéenne, prennent également place dans l’hôtel. Un parking privé et un centre sportif sont également à disposition des clients.