Espagne: dernière augmentation des péages autoroutiers avant leur suppression

Depuis le mois de novembre, une autoroute est déjà gratuite entre Burgos et Armiñon. Les plus attendues le seront au 31 décembre 2019 où l'AP-7 entre Tarragone et Alicante et l'AP-4 entre Séville et Cádiz n'auront plus de péage. Pour rouler gratuitement sur l'AP-7 entre la Jonquera et Tarragone il faudra attendre le 31 août 2021.



D'autre part, l'Espagne va abaisser, ces prochaines semaines, sa vitesse sur les routes secondaires sans séparateur. La vitesse passera ainsi de 100km/h à 90km/h. Une mesure qui va permettre à l'Espagne de s'aligner sur les dispositions déjà appliquées en Belgique, Croatie, Grèce, Italie ou encore au Portugal où la limitation est déjà fixée à 90 km/h et de se rapprocher de la vitesse autorisée en France qui est passée depuis quelques mois à 80 km/h sur ces voies de circulation.