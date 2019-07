Et de onze réceptifs pour SB Mice Consulting !

Le bureau de représentation d'agences réceptives SB Mice Consulting, codirigé par Sylvie Bordeloup et sa fille Audrey, vient d'accueillir une onzième DMC's partenaire, l'agence marocaine Global Event DMC Morocco, créée et dirigée par Rita Touzani.



SB Mice Consulting, créé en 2008, représente en France uniquement des agences expertes dans le domaine d’organisation d’événements d’entreprises (séminaires, conventions, congrès, voyages incentive, voyages de récompense), soit DT Croatia (Croatie), DT Slovenia (Slovénie), Talas M (Montenegro), Vekol DMC (Serbie), Tsar Voyage (Russie), ECMeetings (Malte), Senator Meetings & Incentive (République tchèque, Hongrie et Pologne), Welcome Group (Italie et Suisse), About Events (Espagne) et VistaEvents (Grèce).