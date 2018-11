États Généraux de l’Événement: le MICE France filière d'excellence

"Paris Île-de-France a cette particularité unique au monde d’être leader mondial dans le tourisme d’agrément - avec près de 50 millions de visiteurs par an - et dans le secteur des salons, congrès et foires. Ces événements offrent aux entreprises de réelles opportunités de croissance, notamment dans le cadre de stratégies d’export ," explique Didier Kling, Président de la CCI Paris Ile-de-France.



Les acteurs du secteur se sont engagés en faveur d'une filière d'excellence. Ils ont évalué l’impact économique du secteur des événements en France et à Paris Île-de-France, mais aussi mesuré l’attractivité et la compétitivité de ces destinations sur le marché mondial du tourisme d’affaires. La concurrence internationale étant de plus en plus vive entre les destinations et entre les événements, l’enjeu est de renforcer la position de la France et de la place Paris Île-de-France face à ses concurrents historiques en Europe (Allemagne, Italie ou Espagne) et émergents en Asie et au Moyen-Orient.



Des événements qui sont aussi de puissants leviers de croissance générant 34,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les entreprises exposantes, dont 20 milliards à Paris Île-de-France. Afin de conserver un marché compétitif, plusieurs acteurs de la filière ont mené un certain nombre de chantiers pour renforcer son développement et son positionnement dans la compétition internationale :

-les investissements dans le développement et la rénovation d’infrastructures de qualité. La CCI Paris Ile-de-France, via sa filiale Viparis, investit un milliard d’euros sur 10 ans dans les sites d’expositions de Paris Expo Porte de Versailles et du Palais des Congrès de Paris.



-la qualité de l’accueil des clientèles d’affaires. Le Grand Paris Express, le CDG Express, ou encore le projet du terminal 4 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle porté par le Groupe ADP, sont autant de projets desquels s’inspirer pour faire de Paris Île-de-France un hub d’entrée incontournable en Europe.



-l’offre d’hébergement, à Paris Île-de-France et en région, qu’il convient de renforcer pour être en mesure d’accueillir des manifestations de dimension internationale, à l’instar de Viparis qui prévoit la construction d’un ensemble hôtelier de près de 500 chambres sur le site de Paris Expo Porte de Versailles.



-la promotion internationale qui doit être soutenue afin que la France ne reste pas en retrait par rapport à ses concurrents, notamment l’Allemagne et l’Italie qui consacrent chaque année des dizaines de millions d’euros à la promotion de leurs événements.



-la présence politique et institutionnelle sur les salons, congrès et foires. Le soutien effectif des pouvoirs publics nationaux est nécessaire à la reconnaissance de la filière.



Les chiffres clés du marché du MICE en France : 4 000 événements par an (1200 salons et 2800 congrès) qui accueillent 23 millions de visiteurs; 7,5 milliards d’euros de retombées économiques directes (production événementielle) et indirectes (accueil touristique) dont 5,5 milliards pour Paris Île-de-France; 34,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les entreprises exposantes; 120 000 emplois créés ou maintenus, dont 86 000 à Paris Île-de-France; plus de 200 sites, dans plus de 140 villes, au 4ème rang mondial en termes d’accueil de salons et 700 000 m² de surface d’exposition à Paris Île-de-France, l’offre la plus riche et variée au monde.