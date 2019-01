Etats-Unis: 1500 vols annulés à cause du froid ce mercredi

Les compagnies aériennes ont annulé plus de 850 vols au départ ou à destination de l'aéroport international O'Hare de Chicago ce mercredi, soit environ un tiers du programme de la journée. Près de 70 % des vols, soit environ 330, ont été annulés à l'aéroport de Chicago Midway.



Alors que les avions peuvent généralement décoller à basse température, le froid glacial limite la durée pendant laquelle les travailleurs au sol peuvent continuer à charger les bagages ou à entretenir les avions.



Hier mardi, plus de 300 vols à destination et en provenance de l'aéroport international Hartsfield-Jackson Atlanta, la plaque tournante de Delta et l'aéroport le plus fréquenté du monde, ont été annulés et au moins autant à Chicago.



Aucune amélioration de la météo n'est attendue avant jeudi matin.