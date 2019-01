Etats-Unis: Expedia et sa filiale Egencia poursuivies en justice par des employés

La plainte vient d'être déposée,en Floride, par une employée qui travaille pour la filiale Egencia LLC depuis 2014. Sa plainte indique qu'elle et d'autres représentants du service clientèle ont été classés à tort comme des entrepreneurs indépendants plutôt que comme des employés, et que l'entreprise n'a pas payé les heures supplémentaires même si elles travaillent habituellement plus de 40 heures par semaine. Un de ses avocats a précisé que cela violait le droit du travail fédéral.



Expedia et Egencia n'ont, pour le moment, fait aucun commentaire.



Les représentants en question travaillent à domicile et traitent les appels téléphoniques des clients d'affaires qui cherchent à réserver des chambres d'hôtel ou des billets d'avion.