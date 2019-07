États-Unis : Un avion de Delta atterrit en urgence suite à une défaillance moteur

Les 148 passagers d’un McDonnell Douglas MD-80 de la compagnie Delta ont connu une grosse frayeur ce lundi au dessus des États-Unis. Leur avion, parti d’Atlanta à destination de Baltimore, a connu une défaillance très rare après une heure de vol. Un passager a remarqué la présence d’une grosse pièce métallique rebondissant dans l’un des moteurs, ainsi que d’une lueur orange ( voir la vidéo sur Twitter ). Cette situation, aussi inhabituelle qu’inquiétante, a conduit l’équipage à décider d’un atterrissage d’urgence. La tension est ensuite montée d’un cran supplémentaire, après une grosse détonation suivie d’un important dégagement de fumée à l’intérieur de la cabine. Finalement, l’avion a pu se poser en urgence à l’aéroport de Raleigh, en Caroline du Nord, avec tous les passagers et membres d’équipage sains et saufs. Les passagers ont pu rejoindre Baltimore, leur destination initiale, quelques heures plus tard.