Etats-Unis: le marché du voyage d'affaires continue de progresser

Le coût total moyen d'un voyage d'affaires a atteint 1 073 dollars, soit une augmentation de 4 % par rapport au deuxième trimestre et de 8 % par rapport au troisième trimestre de 2017.Si l'on examine les composantes des déplacements, les données montrent que l'augmentation des coûts hôteliers est à l'origine de cette hausse. D'un trimestre à l'autre, le coût total d'un voyage d'affaires à l'hôtel augmente de 12 % et de 16 % d'une année à l'autre. Sur le plan international, les frais d'hôtel ont également augmenté (13 % depuis le deuxième trimestre et 27 % depuis le troisième trimestre 2017 en raison d'une augmentation de la durée des voyages).Outre les frais d'hôtel, deux autres facteurs composent le coût global d'un voyage d'affaires : les billets d'avion et la location de voiture. Les États-Unis poursuivent leur tendance à la baisse des tarifs de location de voitures, avec ce trimestre un coût de location moyen de 143 dollars (en baisse par rapport aux 165 dollars atteint au T3 2017). Les tarifs aériens sont stables par rapport au dernier trimestre, mais en hausse de 6% par rapport à la même période l'an dernier. En dehors des États-Unis, les tarifs de location de voitures sont plus uniformes, les tarifs aériens ayant augmenté de 3 % par rapport au dernier trimestre.Les chiffres de cette étude proviennent des données collectées par Travel Leaders Corporate , un important acteur américain du voyage d'affaires.