Etats-Unis: première course poursuite de l'histoire pour arrêter une voiture autonome

Les faits viennent de se dérouler en Californie. Vendredi dernier, sur une autoroute, un homme ivre s'est endormi au volant de sa Tesla laissant le véhicule filer, tout seul, à plus de 110 km/heure. Une patrouille de surveillance a finalement repéré l’homme assoupi et a décidé de le prendre en chasse. Non sans difficultés.