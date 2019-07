Etats-Unis : une dépression tropicale attendue les 10 et 11 juillet

Selon le centre, cette dépression a entre 90% et 100% de chance de se former. Des vents violents et des orages sont donc attendus sur les côtes du golfe du Mexique, dans les Etats de Louisiane et du Texas.



Des pluies importantes risquent également de s'abattre dans le Panhandle de Floride jusqu’au Texas, ainsi qu’à l’intérieur des terres du sud de la vallée du Mississippi, et dans l’Etat de Louisiane.



Les voyageurs d'affaires sont invités à se tenir informés auprès des compagnies aériennes et autorités en cas de perturbations.