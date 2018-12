Ethiopian Airlines lance le check-in mobile

Afin d'améliorer l'expérience client de ses passagers, Ethiopian Airlines a adopté l'initiative Fast Travel Self Check-in de l'association aérienne IATA. Les voyageurs d'affaires se voient ainsi proposer la possibilité d'effectuer leur enregistrement depuis leur smartphone ou leur ordinateur. L'application et le site web de la compagnie africaine offrent, en effet, désormais un service de check-in en ligne.



Ainsi, les clients qui n'ont pas de bagages à enregistrer, peuvent faire leur check-in avant leur arrivée à l'aéroport et ainsi éviter de faire la queue au comptoir.



Par ailleurs, des bornes ont également été installées à l'aéroport d'Addis Ababa. De plus, les passagers domestiques de la compagnie africaine bénéficient désormais d'un service d'auto check-in. Ils recevront leur carte d'embarquement par mail 3 heures avant le départ, s'ils ont bien indiqué leur adresse e-mail lors de la réservation.