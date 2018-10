Ethiopian Airlines retourne en Somalie

Ethiopian Airlines va reprendre ses vols vers Mogadiscio le 2 novembre prochain. Son avion décollera d'Addis-Abeba à 10h00 tous les lundi, mercredi et vendredi et se posera en Somalie à 11h30. Le vol retour proposera un départ de la piste somalienne à 12h10 pour un atterrissage en Éthiopie à 13h40.



Tewolde Gebremariam, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a assuré "Nos vols se transformeront rapidement en vols quotidiens multiples compte tenu de l’énorme volume de trafic entre les deux pays frères et le trafic important entre la Somalie et le reste du monde".