Ethiopian Airlines s'étend en Afrique

Ethiopian Airlines étend ses ailes dans le ciel africain. Plus grande compagnie aérienne africaine avec plus de 10 millions de passagers transportés, et une flotte jeune et moderne de plus d'une centaine d'appareils, le transporteur d'Afrique de l'Est multiplie les investissements dans des compagnies d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Après avoir déjà investi dans le capital de la togolaise Asky (40%) et de Malawian Airlines (49%), Ethiopian Airlines vient de prendre une participation dans quatre autres transporteurs africains, a indiqué le 21 août à l'AFP son directeur général, Tewolde Gebremariam.La suite de cet article est à lire ici. sur le site du journal la Tribune.