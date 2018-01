Ethiopian Airlines va booster son offre sur le Moyen-Orient

Ethiopian Airlines va scinder sa liaison Addis Ababa – Dammam – Bahreïn – Addis Ababa en deux dessertes distinctes à compter du 25 mars 2018. La compagnie assurera ainsi la liaison entre son hub et le Bahreïn tous les mardi, jeudi et samedi.



La ville d'Arabie Saoudite sera aussi desservie par 3 vols par semaine. Le décollage d’Éthiopie sera programmé à 21h55 tous les mardi, jeudi et dimanche tandis que le départ de Dammam sera à 2h55 tous les lundi, mercredi et vendredi.



Par ailleurs, le transporteur va renforcer son offre sur Oman à compter du 2 juin. Elle a prévu de proposer 7 vols par semaine au lieu de 5. La liaison assurée par un B737-800 proposera un décollage d'Addis Ababa à 22h10 tous les jours (arrivée 3h40 +1) et de Mascate à 4h20 (arrivée à 7h40).