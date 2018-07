Ethiopian Airlines va reprendre ses vols sur Asmara (Érythrée)

L’apaisement des relations diplomatiques entre l’Éthiopie et l’Érythrée se voit d'ores et déjà dans le programme de vols d'Ethiopian Airlines. La compagnie a prévu de voler à nouveau vers Asmara à partir du 17 juillet 2018.



Le B787 de la compagnie s'envolera d'Addis Abeba à 9h00 tous les jours pour se poser sur l'aéroport de la capitale érythréenne à 10h10. Il décollera ensuite d'Asmara à 11h00 pour un atterrissage sur son hub à 12h10.



"La reprise des lignes aériennes joueront un rôle capital dans le renforcement des liens politiques, économiques, commerciaux et fraternels entre les deux nations sœurs" , a expliqué Tewolde GebreMariam, PDG de la compagnie éthiopienne. Il a ensuite ajouté "très rapidement, nous prévoyons d'assurer plus de services quotidiens et de débuter des vols cargos compte tenu de l'énorme potentiel du marché entre les deux pays".



Les dirigeants de l'Éthiopie et de l'Érythrée, Abiy Ahmed et Asaias Afwerki, ont signé le 9 juillet 2018 un accord de paix, mettant fin ainsi au statut de guerre qui existait entre les deux pays depuis 20 ans.