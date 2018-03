Ethiopian Airlines va se renforcer sur Londres Heathrow

Ethiopian Airlines a prévu d'ajouter 3 fréquences supplémentaires entre Addis-Abeba et London Heahtrow entre le 2 juin et le 27 octobre 2018. Les nouvelles fréquences, programmées les samedi et dimanche, proposeront un départ du Royaume-Uni à 10h05 pour une arrivée en Éthiopie à 19h40. Le vol du mercredi s'envolera pour sa part à 12h00 (arrivée à 21h35).



Pour les 3 jours, le décollage d'Addis Abeba est fixé à 13h10 (arrivée à 18h55).



L'offre de la compagnie sera alors de 10 vols par semaine entre les deux villes, tous assurés par un A350.