Ethiopian s'offre 45% de Zambia Airways

Ethiopian Airlines va relancer Zambia Airways qui est clouée au sol depuis 9ans. Selon l'accord noué avec les autorités de la Zambie, elle détiendra 45% de la compagnie tandis que le gouvernement zambien restera l'actionnaire majoritaire (55%).



"Conformément à notre stratégie Vision 2025 sur les hubs multiples en Afrique, nous sommes très heureux que les discussions avec le gouvernement zambien aient été couronnées de succès. Le lancement de Zambia Airways permettra aux voyageurs en Zambie et en Afrique australe de bénéficier de plus de possibilités de connectivité, facilitant ainsi les flux d’investissements, de commerce et de tourisme, tout en contribuant à la croissance socio-économique du pays et de la région" , a expliqué M. Tewolde Gebremariam, le PDG du Groupe Ethiopian Airlines.



L'entreprise n'a pas détaillé les conditions financières de cet accord ni le projet de relance de Zambia Airways. Elle a seulement précisé que la compagnie zambienne assurerait dans un premier temps des lignes domestiques et régionales. L’international devrait venir par la suite.