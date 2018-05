Ethiopian va recevoir son 100e avion

Ethiopian Airlines recevra son 100ème avion le 5 juin 2018. Il s'agit d'un Boeing 787-900. Dans un communiqué, la compagnie précise "Ethiopian exploite de nos jours une des flottes les plus jeunes et des plus modernes, avec un âge moyen de moins de 5 ans. La modernisation et l'expansion de la flotte constituent l'un des quatre piliers essentiels de notre feuille de route stratégique Vision 2025, ce qui vient renforcer notre réseau en pleine expansion qui dessert désormais plus de 110 destinations internationales couvrant les cinq continents".



Par ailleurs, le transporteur dispose de 5 avions Boeing 787-900 et de 16 Airbus A350 en commande. Ethiopian a été la première compagnie aérienne africaine et la deuxième au niveau mondial à exploiter le B787 Dreamliner en 2012. Il a aussi été le premier transporteur en Afrique à inaugurer l'Airbus A350 XWB en 2016.