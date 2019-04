Etihad Airways annonce des promotions sur les billets de sa classe Affaires

En 2019, Etihad Airways décide d'offrir aux passagers de sa classe Affaires des tarifs réduits pour les clients voyageant de l'Inde vers les Etats-Unis, l'Europe et le Canada.



Cette promotion est valable pour les vols entre le 1er mai et le 10 décembre 2019 et pour des réservations effectuées avant le 3 mai 2019. "Chez Etihad Airways, nous pensons qu'avec l'annonce de cette offre, les voyageurs peuvent choisir de visiter des destinations populaires à des prix exceptionnels. Nous sommes fiers d'offrir à nos clients un accès pratique, un plus grand choix et une excellente connectivité au réseau mondial d'Etihad Airways", a déclaré Neerja Bhatia, Vice President Indian Subcontinent chez Etihad Airways.



Sont concernées, les liaisons vers New-York, Chicago Washington, Los Angeles pour les Etats-Unis ; Londres, Paris, Amsterdam, Zurich, Istanbul, Bruxelles, Athènes, Barcelone et Dublin pour l'Europe et Toronto au Canada.