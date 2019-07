Etihad : Un Airbus A380 déployé sur la ligne Abou Dabi-Séoul

9 ans après le début des liaisons d’Etihad Airways entre Abou Dabi et Séoul, un Airbus A380 Super Jumbo vient d’être déployé sur ce trajet. Cet événement a été fêté lors d’une réception à Séoul, promouvant une fusion culturelle entre Émirats Arabes Unis et Corée du Sud, rassemblant de nombreuses personnalités coréennes et émiraties.





Pour Robin Kamark, directeur commercial d’Etihad Aviation Group, l’arrivée de ce nouvel appareil permet "d’inclure Séoul comme l’une des destinations les plus importantes sur le réseau avec une expérience de vol phare que seul l’A380 peut offrir". Etihad confirme également son attachement avec la Corée du Sud, déjà exprimé dans des partenariats avec Korean Air et Asiana Airlines pour plus de liaisons vers le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord et l’Europe.