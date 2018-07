Etihad : des trousses d'accueil aux senteurs italiennes décolleront en août

Etihad Airways a noué un nouveau partenariat avec la marque italienne de parfum Acqua di Parma. La compagnie aérienne proposera à partir du mois d'août une gamme exclusive de sacs et d'articles de toilette pour ses clients voyageant dans la cabine The Residence de ses Airbus A380 ainsi qu’en First et Business sur les vols long-courriers.



Ainsi dans La Résidence - la cabine comptant trois pièces sur les Airbus A380 reliant Abu Dhabi à Londres, Paris, New York et Sydney - les passagers disposeront d'une gamme de parfums et d'articles de toilette sur mesure dans leur propre salle de douche privée, y compris une trousse de voyage Colonia. Colonia Pura est fourni pour les hommes et Magnolia Nobile pour les femmes.



Le jaune, couleur phare de la marque italienne, sera utilisé pour toutes les trousses de première classe, tandis que les sacs de classe Affaires seront offerts en noir.



Le sac cylindrique unisexe offert en First contiendra un flacon miniature de Colonia, une lotion pour le corps de 40 ml et un baume pour les lèvres. Les passagers auront aussi des lingettes et de la crème pour les mains Colonia, un gel douche, une lotion pour le corps, un shampooing et un après-shampooing.



La trousse unisexe classe Affaires, qui peut être boutonnée pour créer un vide-poche, contient un échantillon Colonia et de la crème pour les mains. Ces produits seront également distribués dans les toilettes de la Business.



La gamme Acqua di Parma sera également disponible dans les toilettes et les douches du salon et spa de la première classe de la compagnie aérienne à l'aéroport international d'Abu Dhabi.