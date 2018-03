Etihad garde ses parts dans Jet Airways

Actionnaire à hauteur de 24% dans Jet Airways, Etihad entend bien conserver un pied sur le continent indien, l'un de ses axes de développement au départ d'Abou Dhabi. A l'occasion de l'inauguration de sa liaison Abou Dhabi - Bakou, la compagnie du Golfe a fait savoir que la compagnie privée indienne était " un partenaire précieux d’Etihad Airways, et nous ne prévoyons pas de sortir du capital ", selon un de ses porte-parole.



La rumeur avait été alimentée par l'accord stratégique signé âr Jet Airways avec le groupe Air France/KLM pour rapprocher l'Europe et l'Inde. Air France KLM Cargo et Jet Airways Cargo ont également signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec pour objectif de renforcer leur coopération dans le domaine du fret. Manifestement, Etihad - partenaire par ailleurs d'Air France également - n'en prend pas ombrage au contraire.