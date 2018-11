Etihad met du Premium dans la classe Eco de ses A380

Etihad offre une nouvelle option aux passagers qui souhaitent voyager en Eco sans rogner sur leur confort : l'Economy Space. Cette gamme offre plus d'espace pour les jambes.



La compagnie va équiper 10 A380 avec l'offre Economy Space à partir du mois de décembre. Elle proposera un pitch pouvant atteindre 36 pouces (91cm) contre 31 pouces (78,74cm) pour le siège Eco standard. Avec ce nouvel aménagement, la cabine disposera de 80 places avec un espace plus important pour les jambes contre 20 actuellement.



Le transporteur du Golfe a aussi prévu d'installer des sièges Economy Space dans 12 B777 et 21 B787 d'ici fin 2019, augmentant le nombre de places ayant plus d'espace pour les jambes de 560%.