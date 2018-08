Etihad pourrait rejoindre Star Alliance

Etihad a lancé son propre programme d'alliance de partenariat en 2014 avec sept autres compagnies aériennes, dont trois - Etihad Regional, Airberlin et Niki - ne sont plus en activité, tandis qu'Alitalia continue de lutter après avoir déposé son bilan en 2017.



Arabian Business rapporte que Tony Douglas, PDG d'Etihad Aviation Group, a indiqué que la compagnie aérienne pourrait envisager d'établir des liens plus étroits avec Star Alliance, en commençant par des vols en partage de code avant d'envisager une adhésion à plus long terme.



Star Alliance est une alliance de compagnies aériennes, la première à voir le jour le 14 mai 1997. Elle reste aujourd'hui la plus importante, avec 28 membres. Ses deux principales concurrentes sont SkyTeam et Oneworld.