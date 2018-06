Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Etihad réduit ses pertes en 2017

La compagnie aérienne Etihad a réduit ses pertes de 432 millions de dollars américains à 1,52 milliard de dollars américains (2016: perte de 1,95 milliard de dollars américains) et réduit de 7,3% ses coûts unitaires. Elle poursuit son programme de transformation et annonce notamment des suppressions de lignes.



Surcharge carburant : Etihad ouvre le bal Etihad Airways annonce avoir amélioré sa performance opérationnelle de base " de 22% en 2017, malgré des défis tels que des augmentations significatives des coûts de carburant, l'entrée en administration de ses partenaires actionnaires Alitalia et airberlin et un investissement initial dans un programme de transformation d'entreprise complet ". La compagnie affiche une réduction de 7,3% des coûts unitaires, malgré un effet négatif de 337 millions de dollars US sur les prix du carburant, 18,6 millions de passagers et 552 000 tonnes de marchandises transportées.



La compagnie aérienne a augmenté ses produits tirés des activités principales de 6,1 milliards de dollars américains (6,9 milliards de dollars américains en 2016) et a réduit ses pertes de 432 millions de dollars américains à 1,52 milliard de dollars américains (2016: perte de 1,95 milliard de dollars américains). ). Les résultats publiés pour 2017 concernent les activités principales des compagnies aériennes et excluent tout élément exceptionnel ou exceptionnel; les chiffres de 2016 ont été retraités pour montrer une comparaison à données comparables.



L'accent mis sur l'efficacité a entraîné une réduction de 7,3% des coûts unitaires, malgré l'impact négatif de 337 millions de dollars EU de la hausse des prix du carburant. La compagnie aérienne a réduit ses dépenses administratives et générales de 14%, soit 162 millions de dollars US, par rapport à 2016. Etihad Airways annonce avoir transporté 18,6 millions de passagers à un taux de remplissage de 78,5%. Les sièges-kilomètres disponibles (ASK) ont augmenté de 1% en 2017, reflétant une modération significative de la croissance de la capacité et contribuant à une amélioration de la qualité des revenus de la compagnie aérienne.



Etihad Cargo a réduit sa capacité de 6%, toutefois, les revenus n'ont baissé que de façon marginale, en baisse de 0,8%, sous l'effet de coefficients de remplissage et de rendements plus élevés. Etihad Cargo a transporté 552 000 tonnes de marchandises en 2017.



Faits saillants opérationnels 2017



Etihad Airways a reçu douze nouveaux appareils en 2017, dont deux Airbus A380, neuf Boeing 787-9 Dreamliners et un Airbus A330F. Ces appareils ont remplacé 16 anciens Airbus A340, A330, A319 et A330F, qui ont cessé leurs activités, réduisant ainsi l'âge moyen de la flotte à seulement six ans.



En 2017, la compagnie aérienne a annoncé qu'elle cesserait ses activités à Dallas / Fort Worth, Entebbe, Jaipur, San Francisco, Téhéran et Venise. Une nouvelle route entre Abu Dhabi et Bakou a été lancée en mars 2018 et les services à destination de Barcelone commenceront le 21 novembre 2018.



Le réseau routier mondial a été amélioré avec l'introduction de l'Airbus A380 sur l'un des deux vols quotidiens d'Etihad Airways vers Paris Charles de Gaulle et le Boeing 787-9 Dreamliner sur les vols vers Amsterdam, Athènes, Amman, Madrid, Pékin, Séoul , Shanghai, Nagoya et Melbourne.



Etihad Airways a enregistré une ponctualité du réseau de 82% pour les départs de vols et de 86% pour les arrivées en 2017 - résultats qui placent la compagnie parmi les compagnies aériennes les plus fiables du monde pour 2017. OTP (performance ponctuelle) pour les départs à Abu Dhabi le hub était de 79% et 89% pour les arrivées.