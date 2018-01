Etihad se renforce sur Lagos

Etihad Airways renforcera sa ligne Abu Dhabi – Lagos avec deux vols hebdomadaires supplémentaires à compter du 1er mai. Ces fréquences du mardi et jeudi permettront à la compagnie de proposer une desserte quotidienne sur la plus grande ville du Nigeria.



L'A330 décollera ainsi tous les jours de son hub à 2h30 pour se poser à Lagos à 7h30. Le vol retour prévoit un départ à 9h00 pour un atterrissage à 19h50. La liaison sera toujours assurée par un A330-200 biclasse proposant 22 places en Business et 240 en Economy.