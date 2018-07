Etihad va augmenter son offre sur Toronto

Etihad va profiter du programme d'hiver 2018/19 pour ajouter deux fréquences hebdomadaires à sa liaison entre Abu Dhabi et Toronto.



Ainsi, elle assurera des vols tous les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à compter du 28 octobre 2018. Le B777-300ER décollera de son hub à 10h05 pour se poser au Canada à 16h30 (heure locale). Il quittera ensuite l'Ontario à 22h45 pour atterrir à Abu Dhabi à 19h40, le lendemain.



L'avion proposera 40 sièges en Business et 340 places en Economy Class.