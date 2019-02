Etihad va déployer le Dreamliner sur toutes ses routes chinoises

La compagnie aérienne annonce que le Boeing 787 Dreamliner sera déployé sur l'ensemble de ses vols vers la Chine à partir du 1er juillet, date à laquelle ses vols quotidiens entre Abu Dhabi et Chengdu verront le 787-9 prendre la relève de l'Airbus A330-200.



Le service quotidien de la compagnie aérienne à Shanghai verra également un changement d'avion le même jour, bien qu'elle passera de l'ancien 787-9 au nouveau 787-10.



Le déploiement de nouveaux appareils signifie que les Dreamliners d'Etihad assureront les 28 vols hebdomadaires vers la Chine, qui desservent Pékin, Shanghai, Chengdu et Hong Kong. Etihad a annoncé le mois dernier que le 787-9 reprendrait la route de Hong Kong à partir du 31 mars.



Les 787-9 d'Etihad sont configurés avec 299 sièges, dont 28 de ses Business Studios et 271 en classe économique. Plus grand et plus récent,le 787-10 offre 32 Business Studios et 304 places en classe économique.