Etihad va ouvrir de nouveaux salons en Australie

Les salons d'Etihad The House ont été créés en collaboration avec le gestionnaire d'espaces aéroportuaires N°1 Lounge. Ils afficheront une ambiance moderne et élégante.



Les deux salons proposeront un buffet et une restauration à la carte. Les menus mettront en avant les produits locaux et une nourriture équilibrée. Le bar servira des cocktails alcoolisés ou soft ainsi des vins australiens.



Le salon de l'aéroport de Sydney accueillera les passagers First et Business d'Etihad et ses partenaires à compter du 23 octobre tandis que celui de Melbourne sera mis en service le 27 octobre. Au cours de l'année prochaine, les lounges seront améliorés avec l'installation de nouvelles salles de lecture. Par ailleurs, l'espace de Sydney aura une salle privée, réservée aux clients VIP, par exemple les voyageurs de la classe Residence.