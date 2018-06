Etihad va se faire 100% A380 sur Paris

La deuxième liaison quotidienne d'Etihad entre Abu Dhabi et Paris Charles de Gaulle sera aussi assurée par un Airbus A380 à partir du 1er octobre. La capitale sera ainsi la deuxième destination européenne de la compagnie du Golfe, après Londres Heathrow, à bénéficier de multiples services quotidiens du super jumbo. En effet, le gros porteur assure déjà une fréquence quotidienne sur Paris depuis le 1er juillet 2017.



L'avion offre une capacité totale de 496 places. Il compte jusqu’à deux places dans La Résidence, neuf en première classe, 70 en classe affaires et 415 en classe économique. L’avion remplacera le Boeing 777-300ER actuellement déployé sur cet itinéraire prisé.



Pour mémoire, Etihad Airways bénéficie d’un accord de partage de code avec Air France depuis octobre 2012. La compagnie du Golfe place ses codes "EY" sur les services de sa consœur française depuis Paris Charles de Gaulle vers neuf destinations européennes. Pour sa part, Air France place son code "AF" sur 11 destinations d’Etihad en Afrique, dans le sous-continent indien et en Australie.