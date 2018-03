Europ Assistance étudie la mobilité professionnelle et lance Carewings

85% des Directeurs de Ressources Humaines interrogés estiment que les déplacements professionnels sont indispensables pour l’activité de leur entreprise. Cette dynamique tend à se confirmer pour les années à venir puisque 74% des entreprises estiment que leurs collaborateurs seront amenés à voyager plus fréquemment sur le territoire français et 52% d’entre elles prévoient une augmentation de la fréquence des déplacements professionnels à l’étranger dans les prochaines années. Notons que seuls 40% des DRH considèrent que le voyage d'affaires fait " courir un risque aux salariés ".



L'étude reste très classique sur les raisons du déplacement qui demeurent quasiment les mêmes depuis 2009, date de la 1ère étude menée par B&P sur le sujet : 81 % des collaborateurs se déplacent en France pour aller à la rencontre de clients et prospects ou pour suivre des formations (79%). Conférences et séminaires représentent 81% des déplacements. Ils sont près de 90 % a avoir réalisé au moins un voyage d'affaires au cours des deux dernières années. Enfin, le stress reste présent à l'occasion des déplacements pro pour 53% des cadres.



Europ Assistance a crée une nouvelle offre complète pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires et des expatriés. En plus de la protection en matière de santé et de sécurité, Carewings offre la couverture de nombreux imprévus rencontrés pendant les déplacements professionnels perturbations aériennes, vol du matériel professionnel, les agressions…



La nouvelle solution veut " assurer une protection complète en matière de santé et de sécurité " aux collaborateurs en déplacement. Que ce soit dans le cadre d’une mission ou d’une expatriation, cette offre intègre des garanties d’assurance, des prestations d’assistance et des services de prévention des risques. Au-delà des prestations classiques, Carewings inclut également des garanties à valeur ajoutée comme la couverture des imprévus aériens, du matériel professionnel en cas de vol, des agressions,… et une extension "bleisure" lorsque les voyageurs d’affaires prolongent leur séjour pour du loisir.



Une équipe opérationnelle multilingue, consacrée exclusivement aux entreprises, est disponible 24/7. Expert de la gestion de crise, le groupe Europ Assistance dispose également de la plus grande réserve médicale d’Europe, pouvant gérer jusqu’à 70 cas d’urgence simultanément.



Carewings intègre au sein de son offre l’accès au portail TRIP (Travel Risk Intelligence Portal). Créé spécialement pour les collaborateurs mobiles, TRIP améliore la protection des voyageurs en leur permettant d’accéder en temps réel à des informations utiles. Ainsi le collaborateur pourra enregistrer ses déplacements, rechercher des informations sanitaires et sécuritaires dans tous les pays du monde, accéder au réseau de partenaires médicaux d’Europ Assistance, et recevoir des alertes géolocalisées.