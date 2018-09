Europcar a une nouvelle attachée commerciale

Nadège Simmonet a débuté sa carrière en 1998 en tant qu’agent commercial chez Swissair au Cameroun et est ensuite devenue agent d’escale chez AOM – Air Lib de 2000 à 2003. En 2004 elle est chef d’escale pour la compagnie Air Burkina puis accède au poste de chef d’agence et correspondant sureté toujours au sein de la même compagnie. Depuis 2016, elle était attachée commerciale puis responsable de mission chez VCA (Avis Budget Group) où elle encadrait et animait une équipe de 10 personnes sur l’ensemble du territoire.



Ses principales missions au sein d’Aviareps, bureau de représentation commerciale de compagnies aériennes et de destinations, seront d’assurer la promotion des produits, nouveautés et services proposés, d’entretenir le relationnel avec les partenaires agents de voyages afin de leur garantir un développement optimal et personnalisé, de participer aux événements professionnels (salons, congrès, workshop) sur le marché français.



Aviareps en France, dirigée par Sébastien Calmejane, compte une équipe de plus de 40 personnes réparties au sein de deux départements : “tourisme” et “aérien”.