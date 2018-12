Europcar annonce des ouvertures dans 16 pays

Leader européen de la location de voiture et troisième loueur mondial, Europcar possède un réseau de 365 agences en France et est présent dans plus de 3835 destinations à travers le monde.



Le groupe poursuit son développement international et vient d'annoncer l'ouverture de nouvelles franchises dans 16 pays à travers plusieurs de ses marques : de nouvelles franchises Europcar en Russie, Colombie, Kenya, Azerbaidjan, Singapour..., une nouvelle franchise Goldcar au Monténégro, de nouvelles franchises Buchbinder en Finlande, Portugal, Islande et République Tchèque et de nouvelles franchises InterRent à l'Ile Maurice et au Liban.