Europcar joue les VTC pour les voyageurs d'affaires

Les clients d’Europcar ont désormais la possibilité de disposer d’une voiture avec chauffeur pour aller à la gare, l’aéroport ou pour quelques heures de shopping entre deux avions. Europcar assure ce service avec sa nouvelle solution, "Global Driver Services" qui permet à ses clients de réserver via son site un chauffeur pour les premiers et les derniers kilomètres de leurs voyages ou pour de courts déplacements dans quelques pays européens et bientôt dans l’intégralité du réseau.



Cette offre s'appuie sur la plate-forme technologique de Brunel, une filiale du Groupe dont le siège est à Londres. Acquise en 2016 par le loueur, elle opère au global sur le marché des VTC.



La solution propose trois niveaux de service : économie, affaires et première classe. Ils offrent tous des chauffeurs professionnels, des assurances, une confirmation instantanée et de la flexibilité dans le cadre de la politique de modification ou en cas d’annulation.