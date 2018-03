Europe : le trafic passagers en hausse de 7,4% en janvier

Le trafic passagers a augmenté de 7,4% sur l'ensemble du continent européen. Toutefois, l'ACI Europe observe des différences entre les performances des pistes de l'UE et les autres.



UE : +5,2% en janvier

Si 2018 a débuté avec un trafic passagers en hausse dans les pays de l'Union Européenne, cette croissance a été plus modérée que l'année dernière. En effet, l'augmentation du nombre de voyageurs est de 5,2% en janvier 2018 contre 7,7% en 2017. Ce ralentissement résulte entre autres de l'arrêt des vols d'Air Berlin et Monarch (qui a réduit le trafic sur les aéroports allemands, autrichiens et britanniques) ou encore de la réduction des vols de Ryanair lors du programme d'hiver.



La région a principalement été portée par le dynamisme des plates-formes de l'Europe de l'est. Les pays baltiques, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie et la Bulgarie affichent des hausses à deux chiffres. Les pistes du Portugal, de Malte, de Luxembourg et de Finlande ont également fait preuve de vitalité.



Des croissances importantes hors de l'UE

Les installations européennes hors de l'UE se sont montrées encore plus performantes que leurs voisines. Elles affichent une croissance de 14,6%, portée entre autres par la Turquie (+28,1%). Les aéroports de Géorgie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Israël, Islande ou encore des marchés plus petits comme l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine présentent également des progressions à deux chiffres. Les aéroports russes de leur côté affichent une hausse de "seulement" 7,7%.



Les top aéroports sont également en forme

Avec une progression de 9,3%, les 5 aéroports européens majeurs sont également en forme. Néanmoins, cette performance est principalement le résultat de la hausse de trafic de 30,3% enregistrée sur Istanbul-Atatürk. London Heathrow présente une croissance de 1,1% tandis que celle de CDG est de 4,9%. Les plates-formes Amsterdam-Schiphol et Francfort ont toutes les deux atteint une hausse de trafic de +7,6%.