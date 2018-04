Eurostar à +9% au 1er trimestre, porté par le voyage d'affaires

Les voyageurs d'affaires choisissent en effet de plus en plus la facilité et le confort du train à grande vitesse pour leurs déplacements outre-Manche

Avec les avantages d’une connexion de centre-ville à centre-ville, de nouveaux trains spacieux et des tarifs hautement compétitifs, la demande est forte

Au cours des 23 dernières années, le nombre de voyageurs entre Londres et Paris a plus que doublé. Le potentiel de croissance de la nouvelle ligne vers Amsterdam et du marché global est donc significatif

La dynamique positive annoncée l’an dernier par Eurostar se poursuit en 2018, soutenue par une nouvelle augmentation du nombre de voyageurs américains et la croissance du marché des affaires. Au cours des trois premiers mois de l'année, le nombre de passagers en provenance des États-Unis a augmenté de 27%, témoignant de la popularité durable des destinations Eurostar auprès des voyageurs nord-américains.Parallèlement, la société a enregistré une solide performance sur le marché d’affaires avec une. La compagnie fgerroviaire souligne que "".Le début de l'année 2018 a été marqué par le lancement de la nouvelle ligne Eurostar entre Londres St Pancras et Amsterdam et Rotterdam le 4 avril, reliant dorénavant le Royaume-Uni aux Pays-Bas en à peine trois heures. Selon Eurostar, "".Avec plus de 4 millions de passagers voyageant chaque année entre Londres et Amsterdam, le marché correspond à celui qui existait entre Londres et Paris lors du lancement d’Eurostar en 1994. "", remarque Eurostar.